ОНК не может найти арестованного за госизмену ученого в СИЗО

Сотрудники СИЗО «Лефортово» спрятали от Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) 64-летнего ученого Алексея Темирева.

Член ОНК Евгений Еникеев в своем блоге заявил о том, что помимо Кудрявцева в СИЗО «Лефортово» по делу о госизмене также оказался ученый Алексей Темирев, однако сотрудники изолятора спрятали его от членов ОНК.

Еникеев уточнил, что накануне ему позвонила адвокат ученого с просьбой навестить своего подзащитного. При посещении Кудрявцева Еникеев спросил у начальника отдела режима, «не поступал ли кто-нибудь еще на прошлой неделе», на что ему ответили отрицательно.

«Даже не знаю что думать: то ли нам просто врали чтобы скрыть больного пенсионера, то ли про него забыли. И то и то плохо», — написал наблюдатель.

Он добавил, что у Темирева много проблем со здоровьем: стенд в сердце, макулопатия, язва желудка и грыжа, требующая операции. По словам адвоката, накануне ученые потерял сознание в душе.