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ОНК не может найти арестованного за госизмену ученого в СИЗО
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ОНК не может найти арестованного за госизмену ученого в СИЗО 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Сотрудники СИЗО «Лефортово» спрятали от Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) 64-летнего ученого Алексея Темирева.
Sobesednik.ru ранее писал о том, что после обысков по делу о госизмене в «Роскосмосе» в СИЗО «Лефортово» поместили 74-летнего ученого Виктора Кудрявцева.
Член ОНК Евгений Еникеев в своем блоге заявил о том, что помимо Кудрявцева в СИЗО «Лефортово» по делу о госизмене также оказался ученый Алексей Темирев, однако сотрудники изолятора спрятали его от членов ОНК.
Еникеев уточнил, что накануне ему позвонила адвокат ученого с просьбой навестить своего подзащитного. При посещении Кудрявцева Еникеев спросил у начальника отдела режима, «не поступал ли кто-нибудь еще на прошлой неделе», на что ему ответили отрицательно.
«Даже не знаю что думать: то ли нам просто врали чтобы скрыть больного пенсионера, то ли про него забыли. И то и то плохо», — написал наблюдатель.
Он добавил, что у Темирева много проблем со здоровьем: стенд в сердце, макулопатия, язва желудка и грыжа, требующая операции. По словам адвоката, накануне ученые потерял сознание в душе.
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