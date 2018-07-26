«Мы скоро потеряем Большой Барьерный риф»: экологи бьют тревогу

Группа ученых из Австралии провела крупное исследование Большого Барьерного рифа, в котором ученые рассказали об актуальном состоянии кораллов.

Ученые начали свое исследование после массового обесцвечивания кораллов в 2016 году, так как многие эксперты заявляли, что Большой Барьерный риф скоро может лишиться большинства полипов, что приведет к гибели рыб и других морских организмов.

Риф начал постепенно терять кораллы еще с 1985 года, но за последние несколько лет этот процесс заметно ускорился.

Дело в том, что при повышении температуры воды микроскопические симбионты — жители кораллов, снабжающие их кислородом и питательными веществами — покидают рифы, из-за чего и происходит гибель кораллов. Такой процесс называется обесцвечиванием.

Два года назад из-за повышения температуры произошло крупнейшее обесцвечивание кораллов в Красном море, центральной части Индийского океана, по всему Тихому океану и в Карибском море. Большой Барьерный риф также потерял почти 30% своих кораллов.

Австралийские ученые исследовали 186 точек на Большом Барьерном рифе и в Коралловом море к северо-востоку от Австралии, сравнив их состояние в 2010—2015 годах и в течение года после обесцвечивания.

Ученые выяснили, что в 44 точках погибло более 10% всех кораллов, особенно сильно пострадали кораллы в северной части кораллового моря. В Большом Барьерном рифе ситуация оказалась еще хуже: в нескольких местах пострадали абсолютно все кораллы, жившие там до 2016 года.

Авторы работы исследовали эти участки рифа, чтобы разобраться в причине массовой гибели кораллов. Ученые заметили, что в этих местах заметно сократилась численность рыб и морских организмов, питающихся кораллами.

Главная причина гибели кораллов — это повышение температуры воды. Этим можно объяснить, почему разные коралловые сообщества по-разному реагируют на гибель самих кораллов, — пояснили авторы исследования.

Например, в северных рифах рыбы по видовому составу стали больше похожи на южные, хотя в обоих местах численность рыб сократилась. Морские ежи стали реже встречаться в северных точках и, наоборот, чаще — на юге рифа.

Интересно то, что произошли эти изменения достаточно быстро, и ученые подозревают, что через несколько лет это приведет к полному разрушению рифа.

Насколько катастрофическим будет эпизод массового обесцвечивания 2016 года, пока не ясно, как не ясно и то, какими будут последствия нескольких эпизодов обесцвечивания подряд, — заключили австралийские исследователи.