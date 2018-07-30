Российские ученые воскресили 40000-летних червей

Российские ученые обнаружили в образцах сибирской почвы древнейших червей-нематод или круглых червей, впавших в спячку от 32 000 до 40 000 лет назад. Червей нашли в замерзшей почве недалеко от реки Колыма в северо-восточной Сибири.

Ученые утверждают, что им удалось «воскресить» червей после долгой спячки.

Если результаты нашего эксперимента подтвердятся, то это станет первым в истории случаем, когда многоклеточный организм вернулся к жизни после продолжительного сна в вечной мерзлоте, — заявили авторы исследования.

После того, как червей извлекли из почвы, их поместили в контейнер с температурой 20 градусов Цельсия и дали немного еды. Через некоторое время черви «оттаяли» и вернулись к жизни: они начали питаться и размножаться.

Ученые поясняют, что теоретически черви могли воскреснуть после скольких лет спячки. Но это возможно при условии, что организмы были защищены от физических повреждений. Некоторые исследователи также предполагают, что на оживление многоклеточных могли повлиять современные внешние факторы.

Самая большая проблема заключается в возможности заражения древних образцов современными организмами. Исследователи признают возможность загрязнения, но отмечают, что это маловероятно. Они придерживались строгих процедур для обеспечения полной стерильности. И учитывая, что образцы льда были захоронены на глубине 30 метров, современные нематоды вряд ли до них добрались бы, — пояснили кураторы проекта.

Пока в этом исследовании больше вопросов, чем ответов, но ученые планируют и дальше заниматься изучением древних организмов.