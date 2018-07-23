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В Сибири создали новые катализаторы для быстрой очистки воздуха в космических аппаратах
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В Сибири создали новые катализаторы для быстрой очистки воздуха в космических аппаратах 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Ученые Института катализа (ИК) Сибирского отделения (СО) РАН создали катализаторы для эффективной очистки воздуха в замкнутых пространствах на основе нанокристаллического диоксида титана, сообщило в понедельник официальное издание СО РАН «Наука в Сибири». Особенность новых катализаторов заключается в высокой скорости очистки воздуха.
Диоксид титана используют в косметической, пищевой и лакокрасочной промышленности в качестве белого пигмента. Это соединение также обладает способностью окислять загрязняющие вещества под действием ультрафиолета.
"Исследователи из ИК СО РАН создали новые композиционные фотокатализаторы на основе нанокристаллического диоксида титана для эффективной очистки воздуха в замкнутых помещениях. Эти соединения способны быстро адсорбировать большое количество вредных загрязняющих веществ, а затем под воздействием мягкого ультрафиолета и кислорода разрушать их до безопасных для человека продуктов — углекислого газа и воды", — говорится в сообщении.
Отличие этих катализаторов от других заключается в том, что нанокристаллический диоксид титана позволяет сделать очистку воздуха более быстрой и эффективной. «Зачастую скорости фотокаталитического окисления недостаточно для эффективной очистки воздуха Сочетание адсорбционных свойств нанокристаллического диоксида титана и фотокаталитической активности позволяет материалам намного быстрее вбирать в себя большое количество вредных загрязняющих веществ», — отмечает издание.
Новые катализаторы могут использоваться в устройствах для очистки воздуха на космических аппаратах — их применение позволит сократить затраты на системы жизнеобеспечения за счет низкого потребления энергии.
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