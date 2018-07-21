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Владельцы iPhone смогут «заряжаться» мгновенно
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Владельцы iPhone смогут «заряжаться» мгновенно 

News.ru 1 час назад
Группа учёных из Университета Аделаиды разработали революционную технологию мгновенной зарядки смартфонов, которой вскоре смогут воспользоваться пользователи продукции Apple. За основу специалисты взяли принципы скоростного перемещения заряда и квантовую запутанность.
Один из разработчиков Джеймс Квах рассказал, что на начальном этапе планировалось создать квантовую супер-батарею для поддержки технологии использования возобновляемых источников энергии. Однако позже специалисты пришли к выводу, что сначала необходимо решить главную проблему обладателей смартфонов — долгий процесс зарядки.
В отличие от обычных батарей, которым требуется одинаковое время для зарядки, несмотря на их количество, то в теории, квантовые батареи будут заряжаться настолько быстро, насколько много их будет.
«Если одна квантовая батарея заряжается за час, то две-за 30 минут, три-за 20 минут и так далее. Если бы у вас было 10 тысяч батарей, они бы заряжались менее чем за секунду», — пояснил доктор Квах.
По его словам, это возможно благодаря особенности квантовой механики, известной как запутанность. Если запутать два объекта, они теряют свои индивидуальные свойства.
«Именно из-за запутанности становится возможным ускорить процесс зарядки аккумулятора», — отметил специалист.
Разработанное учёными устройство обладает специальными датчиками, которые получают и распределяют энергию. Оно должно заменить «родную» батарею iPhone.
На данный момент доктор Квах и его коллеги изучают уровень безопасности использования такого вида зарядки и испытывают прототипы с пониженным уровнем энергопотребления.
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