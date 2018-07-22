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Разработана технология мгновенной зарядки для iPhone
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Разработана технология мгновенной зарядки для iPhone 

РИА Новости
Фото: © Fotolia / chachanit
Ученые из Университета Аделаиды в Австралии разработали уникальную технологию мгновенной зарядки для смартфонов, пишет ABC News.
Отмечается, что эта технология пока доступна только для пользователей iPhone.
Новая разработка предполагает замену батареи iPhone на специальное устройство, которое имеет особые датчики, отвечающие за получение и распределение энергии.
Сейчас специалисты пытаются выяснить насколько устройство безопасно для пользователей. Позже они приступят к его настройке на работу с другими смартфонами.
Ранее аналитики спрогнозировали исчезновение iPhone X и iPhone SE с рынка, после предстоящего выхода трех новых моделей смартфонов iPhone 9, iPhone 11 и iPhone 11 Plus.
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