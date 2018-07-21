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Названы сроки первого заселения Луны
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В NASA рассказали, когда люди заселят Луну 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Для этого необходимо разработать систему доставки строительных материалов на орбиту и обеспечить астронавтов всем необходимым для жизни на поверхности Луны.
Специалисты американского аэрокосмического агентства намерены в ближайшие 8 лет колонизировать Луну. Для этого на поверхности естественного спутника Земли необходимо построить станцию, на которой будут жить астронавты.
Построить необычное поселение в космосе смогут частные компании, которые сегодня специализируются на доставке различных грузов на околоземную орбиту, — пишет Daily Star. В NASA рассчитывают, что коммерческая индустрия доставки космических грузов, в будущем поможет покорить близкие и далекие планеты.
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