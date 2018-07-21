Названы сроки первого заселения Луны

В NASA рассказали, когда люди заселят Луну

Для этого необходимо разработать систему доставки строительных материалов на орбиту и обеспечить астронавтов всем необходимым для жизни на поверхности Луны.

Специалисты американского аэрокосмического агентства намерены в ближайшие 8 лет колонизировать Луну. Для этого на поверхности естественного спутника Земли необходимо построить станцию, на которой будут жить астронавты.