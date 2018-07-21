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Американские ученые предсказали природные катаклизмы на востоке России
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Американские ученые предсказали природные катаклизмы на востоке России 

РИАМО 34 минуты назад
Фото: РИАМО
Группа ученых из США на основе спутниковых наблюдений за 38 лет пришла к выводу, что антропогенное глобальное потепление может привести к усилению частоты и силы природных катаклизмов на востоке России, сообщает Газета.ru со ссылкой на журнал Science.
Авторы статьи изучили несколько теоретических моделей, которые описывают состояние климата до и после промышленной революции. Они установили закономерности сезонных колебаний температур, которые зависят от естественных причин. Затем они сопоставили эти закономерности со спутниковыми измерениями в тропосфере с 1979 по 2016 годы и измерили разницу между минимальными и максимальными показателями температуры каждого года.
«Наибольший контраст между зимой и летом наблюдается в средних широтах Северного полушария — на территории Монголии и восточных регионов России. По мнению ученых, столь резкое потепление невозможно объяснить естественными факторами: разрыв между летними и зимними температурами увеличивается из-за парникового эффекта, который вызван деятельностью людей», — говорится в материале.
Ученые предупредили, что такая ситуация в будущем может привести к увеличению частоты и силы природных катаклизмов.
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