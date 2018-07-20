Microsoft делает ставку на искусственный интеллект

Искусственный интеллект существует уже не первый год. Да, пока он относится к «слабому» ИИ, то есть не умеет думать, как человек, однако появление более мощного «сильного» интеллекта — вопрос времени. И потому ряд фирм активно пытаются заработать на новом тренде.

Исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла на партнёрской конференции Inspire в Лас-Вегасе поведал о том, как ИИ может улучшить различные отрасли — от сферы высоких технологий до фермерского хозяйства. Речь идёт о стратегии под названием AI first.

При этом глава софтверного гиганта оптимистично заявил, что существующие достижения в области ИИ хотя и являются «ошеломляющими», однако в будущем они станут ещё более значимыми. По словам Наделлы, планируется интегрировать машинный интеллект в «ткань жизни» по аналогии с облачными вычислениями и мобильными приложениями. В конечном итоге это сделает полностью автономными любые сложные системы — от беспилотных машин до роботов.

Руководитель компании отметил, что Microsoft также делает ставку на децентрализованные вычисления, которые не требуют единого сервера для работы. Они будут функционировать на базе облака Azure. Наконец, было заявлено, что фирма будет сотрудничать с Walmart в области ИИ и Big Data. Очевидно, речь идёт о давно анонсированном проекте полностью автоматизированных магазинов.

Важно отметить, что сама концепция «распределённого ИИ» разработана давно, однако до практической реализации она добралась лишь сейчас. При этом Microsoft уже несколько лет ставит машинный интеллект во главу угла. Разработка операционной системы Windows ушла на второй план, а от фирменной мобильной ОС отказались полностью. К слову, в финансовом плане такой подход оказался успешным. С 2014 года компания втрое нарастила стоимость акций.