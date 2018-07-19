Ученые сообщили о жестоких убийствах дельфинов в Крыму

Уже несколько обезображенных трупов животных прибило к берегу Севастополя . Объяснить такой всплеск жестокости исследователи не могут.

Случаи намеренных убийств дельфинов зафиксировали у побережья Севастополя, сообщил младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции Андрей Артов. Его слова приводит РИА «Новости»

Артов отметил, что в этом году исследователи находили выброшенные на берег тела дельфинов со вскрытыми животами. Ученый сказал, что ранее ему не приходилось видеть ничего подобного. Нет сомнений, что животные попались в руки живодеров живыми, и были убиты.

На пресс-конференции он продемонстрировал фотографию отрезанной головы дельфина, которую выбросило на берег в Севастополе. Причины такой жестокости людей Артов объяснить не смог.