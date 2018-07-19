Робот-додекаэдр сможет бережно ловить медуз

Американские ученые создали робота, который сможет ловить медуз и других морских обитателей, не причиняя им вреда. С помощью разработки животных можно будет отлавливать, изучать и отпускать обратно на волю. Детальное описание робота приведено в статье, опубликованной в журнале Science Robotics.

Ученые Гарвардского университета изобрели робота, который может ловить хрупких подводных существ для изучения, не причиняя им никакого вреда. С помощью устройства можно отлавливать медуз, кальмаров и мелких осьминогов. По словам авторов, относиться к таким животным нужно как к произведениям искусства, а с современными приспособлениями очень тяжело поймать, например, медузу, не покалечив ее.

«Мы же не будем разрезать "Джоконду" да Винчи на кусочки, чтобы ее изучить? Нет, мы исследуем ее с помощью лучшего и новейшего оборудования. Глубоководные организмы, которым может быть по несколько тысяч лет, требуют к себе такого же бережного отношения», — рассказал Дэвид Грубер, один из авторов исследования.

Робот, созданный авторами, состоит из пяти «пальцев», на каждом из которых по две «фаланги» (два правильных пятиугольника) и еще маленький «ноготь» в форме треугольника, одной пятой части пятиугольника. Поворотный механизм заставляет «руку» сжаться, и в итоге получается додекаэдр (многогранник из 12 правильных пятиугольников). Эта форма, по словам авторов, оказалась самой оптимальной для отлова морских обитателей.

Разработчики уже опробовали робота в деле. Устройство успешно поймало и отпустило обратно медузу ушастую аурелию (Aurelia aurita). Затем ученые провели более серьезные испытания нового робота и опустили его на глубину 700 метров. Робот справился и с этими условиями, поймав кальмара, медузу и осьминога. Кстати, последний сам проявил чрезвычайное любопытство по отношению к роботу.