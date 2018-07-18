Ещё
Армения разрабатывает лекарство против онкологии и старения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армения разрабатывает лекарство против онкологии и старения 

Мир24 38 минут назад
Об этом сегодня рассказали президенту страны Армену Саргсяну. Он посетил Институт синхротронных исследований, сообщает телеканал «МИР 24».
В День открытых дверей все желающие могли увидеть, как проводятся инновационные исследования в области радиофизики, магнитных измерений и экспериментальной биологии. Так, в этом институте создали первую в мире нанотехнологическую лазерную станцию, с помощью которой изучают материал на уровне клеток, атомов и молекул.
«Подобные научно-исследовательские институты очень важны для развития республики. Армения должна стать страной современных технологий. Основой для этого являются образовательная система и фундаментальная наука. Без этих двух элементов невозможно подготовить профессионалов в этой сфере», — заявил Саргсян.
Ученые центра сотрудничают с ведущими мировыми научно-исследовательскими институтами.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Ученые выяснили, чем питался древний человек Астрологи советуют в дни затмения не ссориться Древнейшим цветом на Земле оказался розовый
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной101
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры102
В Москве введен план «Перехват»153
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии374
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение