Армения разрабатывает лекарство против онкологии и старения

Об этом сегодня рассказали президенту страны Армену Саргсяну . Он посетил Институт синхротронных исследований, сообщает телеканал «МИР 24».

В День открытых дверей все желающие могли увидеть, как проводятся инновационные исследования в области радиофизики, магнитных измерений и экспериментальной биологии. Так, в этом институте создали первую в мире нанотехнологическую лазерную станцию, с помощью которой изучают материал на уровне клеток, атомов и молекул.

«Подобные научно-исследовательские институты очень важны для развития республики. Армения должна стать страной современных технологий. Основой для этого являются образовательная система и фундаментальная наука. Без этих двух элементов невозможно подготовить профессионалов в этой сфере», — заявил Саргсян.

Ученые центра сотрудничают с ведущими мировыми научно-исследовательскими институтами.

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