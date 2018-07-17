Землетрясения происходят там, где их раньше не было 

Почему они природные катаклизмы начали происходить там, где раньше считалось безопасно? Ранее Швеция была одной из тех стран, где практически не было землетрясений, но в последнее время их происходит всё больше, пусть и с небольшой силой. Учёные задумались над тем, что же происходит с нашей планетой и почему в местах, где было относительно спокойно начали проявлять землетрясения. В этом году в Швеции были толчки силой не более 3,3 бала, но учёные считают, что могут быть и новые землетрясений, сила которых будет больше. Многие местные жители помнят, когда 2 года назад из трясло довольно сильно на протяжении 20 минут и хотя сила была равно около 4-х баллов, люди были напуганы, ведь ранее подобного не происходило и территория Швеции была вне опасности. Учёные пока не могут определить с чем может быть связано появление новых сейсмических районов на карте мира, как и предсказать то, в какой следующей стране они могут появиться. Мир изменчив и не стоит надеяться на то, что в безопасном месте всегда будет спокойно, считают учёные.