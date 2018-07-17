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Землетрясения происходят там, где их раньше не было
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Землетрясения происходят там, где их раньше не было 

13 Новостей.ru 56 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Почему они природные катаклизмы начали происходить там, где раньше считалось безопасно? Ранее Швеция была одной из тех стран, где практически не было землетрясений, но в последнее время их происходит всё больше, пусть и с небольшой силой. Учёные задумались над тем, что же происходит с нашей планетой и почему в местах, где было относительно спокойно начали проявлять землетрясения. В этом году в Швеции были толчки силой не более 3,3 бала, но учёные считают, что могут быть и новые землетрясений, сила которых будет больше. Многие местные жители помнят, когда 2 года назад из трясло довольно сильно на протяжении 20 минут и хотя сила была равно около 4-х баллов, люди были напуганы, ведь ранее подобного не происходило и территория Швеции была вне опасности. Учёные пока не могут определить с чем может быть связано появление новых сейсмических районов на карте мира, как и предсказать то, в какой следующей стране они могут появиться. Мир изменчив и не стоит надеяться на то, что в безопасном месте всегда будет спокойно, считают учёные.
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