Российские ученые получили доступ к научным статьям Elsevier на платформе ScienceDirect

МОСКВА , July 16, 2018/PRNewswire/ — Elsevier, информационно-аналитическая компания, специализирующаяся в области науки и медицины, и Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) объявляют о подписании национального лицензионного соглашения для государственных научных и образовательных организаций в Российской Федерации . Данное сотрудничество обеспечит российских ученых необходимой научной информацией для поддержки фундаментальных и прикладных исследований.

Подписанное соглашение обеспечивает доступом к мировой научной информации большую часть российского научного сообщества, предоставляя ученым возможности для повышения эффективности их работы. Уже более 10 лет РФФИ поддерживает российских ученых, предоставляя подписку на ведущие мировые научные журналы Elsevier для научных и образовательных организаций России.

"Национальное лицензионное соглашение между Российским фондом фундаментальных исследований и Elsevier усилит информационную поддержку государственных научных и образовательных организаций по всей стране, которые смогут получить доступ к лучшим мировым научным исследованиям через полные тексты статей, — говорит Олег Белявский, руководитель РФФИ. — Это поможет вести международные и междисциплинарные исследования и повысить качество российских исследований в глобальном масштабе".

ScienceDirect — ведущая информационная платформа рецензируемой научной литературы Elsevier для ученых, которая содержит более 15 млн публикаций из 2500 научных журналов Elsevier и престижных научных обществ. Помимо журналов, проект подписки также включает доступ к 5000 книг Elsevier, которые поддерживают мультидисциплинарные исследований в 24 предметных областях.

Джино Усси, исполнительный вице-президент Elsevier: «Мы рады видеть соглашение, достигнутое с РФФИ, для Российской Федерации, оно обеспечит российским исследователям широкий доступ к миллионам высококачественных полнотекстовых статей. В последние 10 лет мы наблюдаем значительный рост количества российских научных публикаций. Текущее сотрудничество поможет укрепить тенденцию и продолжить повышать качество научных результатов».

Об РФФИ

Китая и Российский фонд фундаментальных исследований — бюджетное учреждение, находящееся под юрисдикцией правительства Российской Федерации . Его основная цель — оказывать поддержку и помощь в исследовательской работе во всех областях фундаментальной науки на конкурсной основе, а также организовывать отношения между учеными и государством. За счет средств федерального бюджета фонд осуществляет грантовую поддержку самых передовых исследовательских проектов российских университетов и институтов. РФФИ имеет тесные связи со всеми основными фондами поддержки науки по всему миру: от Северной Америки до ЕС Японии . Финансируя фундаментальные исследования по различным дисциплинам, РФФИ уделяет основное внимание наукам о жизни, физике, астрономии, химии, математике и др. Особое значение РФФИ придает поддержке междисциплинарных исследований по направлениям, которые российское правительство определило как приоритетные в развитии НИОКР до 2020 года. http://www.rfbr.ru/

About Elsevier

Elsevier — информационно-аналитическая компания, которая помогает научным организациям и ученым делать важные открытия в науке, развивать здравоохранение и повышать продуктивность их ежедневной работы на благо человечества. Компания предоставляет онлайн-решения и инструменты, такие как ScienceDirect, Scopus, SciVal, ClinicalKey, Sherpath, предназначенные для управления исследованиями, повышения продуктивности научной работы, принятия решений и образования в области медицины, Elsevier издает более 2500 научных журналов, включая The Lancet и Cell, а также 38000 электронных книг и многие известные справочные издания, в том числе, Gray's Anatomy. Elsevier является частью RELX Group, мирового поставщика информационных продуктов и услуг для специалистов и компаний в различных областях бизнеса. http://www.elsevier.com