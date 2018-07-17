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В Томске создают систему управления группой подводных дронов для Арктики
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В Томске создают систему управления группой подводных дронов для Арктики 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Ученые Института кибернетики Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают систему группового управления автономными необитаемыми подводными аппаратами (АНПА), которые необходимы для изучения Северного Ледовитого океана, сообщается на инновационном портале Томской области.
Ученые создают аппаратно-программные комплексы. В 2016 году подводные роботы, созданные при участии ученых ТПУ, успешно прошли испытания в Арктике, где они использовались для изучения подводной мерзлоты.
По данным портала, применение групп АНПА позволит вести разведку недр, обследовать трубопроводы и другое оборудование в Северном Ледовитом океане. Однако систем навигации и управления группой аппаратов в мире не существует: спутниковая связь, электромагнитные волны и оптические методы связи под водой не работают, а единственный «рабочий» способ — гидроакустический — недостаточно эффективен.
«Акустические волны в воде позволяют передавать информацию на расстояния в десятки километров, однако расплатой за это является крайне низкая скорость передачи данных (десятки бит в секунду). Наша задача — не разработать аналог, а создать новые технологии позиционирования, навигации и группового управления», — сообщил один из авторов исследования Юрий Чурсин.
В числе компонентов системы управления — гидроакустический модем и инерциальная система навигации.
Фото: inotomsk.ru
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