«Союз-5» обойдется Роскосмосу вдвое дороже, чем предполагалось

Согласно госконтракту, размещенному на сайте госзакупок, на создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа: «Феникс») Роскосмос намерен выделить 61 миллиард 198 миллионов 300 тысяч рублей.

За эти средства должны быть созданы ракета-носитель «Союз-5», разгонный блок ДМ, техническая инфраструктура на космодроме Байконур

Согласно документации, разработка эскизного проекта должна быть завершена 30 ноября 2019 года, первый пуск проведен с 30 июня 2022 года.

В то же время в действующей Федеральной космической программе России на 2016-2025 год, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости, на ОКР «Феникс» заложено до 2025 года 29 миллиардов 296 миллионов 900 тысяч рублей.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин объявил, что сроки запуска новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» остаются прежними — 2022 год. Она выведет на орбиту новый пилотируемый корабль «Федерация». Пуск будет произведен со стартового комплекса ракеты "Зенит" , который будет модернизирован под «Союз-5».