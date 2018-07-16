Не один, а два: странный околоземный астероид «раздвоился»

Новые наблюдения сразу трёх крупнейших в мире радиотелескопов показали, что астероид, обнаруженный в 2017 году, на самом деле представляет собой два объекта: они вращаются вокруг друг друга, а размер каждого из них — около 900 метров.

Впервые астрономы заметили околоземный астероид 2017 YE5 12 декабря прошлого года благодаря наблюдательным данным, полученным в рамках небесного обзора Morocco Oukaimeden Sky Survey (MOSS). Однако до конца июня учёным не было известно никаких подробностей о физических свойствах загадочного объекта.

21 июня астроид 2017 YE5 приблизился к Земле: он находился на расстоянии шесть миллионов километров. Такая дистанция примерно в 16 раз больше расстояния между Луной и Землёй. Отмечается, что в следующий раз объект подойдёт к нашей планете настолько близко лишь через 170 лет.

Астрономы воспользовались такой возможностью и провели ряд радиолокационных наблюдений.

Наблюдения GSSR НАСА от 21 и 22 июня впервые «намекнули» на то, что 2017 YE5 может являться бинарной системой. Данные показали две различные доли, но из-за положения астроида учёные не смогли увидеть, разделены или соединены два объекта друг с другом.

24 июня к работе по изучению объекта подключились учёные из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико (Arecibo Observatory) и специалисты обсерватории Грин-Бэнк в Западной Вирджинии (Green Bank Observatory). Вместе они смогли подтвердить: астероид 2017 YE5 действительно состоит из двух отдельных объектов.

Новые наблюдения, полученные в период с 21 по 26 июня, показали, что два объекта оборачиваются вокруг друг друга за каждые 20-24 часа.

Одно из самых неожиданных свойств 2017 YE5 заключается в том, что два объекта являются такими же тёмными, как и уголь. Хотя один объект всё же намного темнее другого. Специалисты НАСА говорят, что, возможно, у одного объекта более грубая поверхность или другая плотность.

Учёные подсчитали, что среди околоземных астероидов размером более 200 метров примерно 15 процентов составляют двойные объекты с одним большим объектом и гораздо меньшим спутником. А вот двойные астроиды с двумя примерно равными «частями» встречаются реже. На сегодняшний день подобных систем, сочетающих в себе «идеальные пары», обнаружено лишь четыре.

По мнению специалистов, открытие бинарной природы 2017 YE5 предоставляет возможность улучшить понимание различных типов двоичных систем.

Анализ комбинированных радиолокационных и оптических наблюдений может позволить исследователям оценить плотность объектов 2017 YE5, что также улучшит понимание их состава и внутренней структуры, а также подскажет, как они сформировались.

Добавим, что ранее авторы проекта «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) рассказывали о первом обнаружении астероида, доставшегося Солнцу от другой звезды. Кроме того, планетологи назвали регионы Земли, для которых падение астероида наиболее вероятно.