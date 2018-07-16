День, когда началась ядерная эпоха

16 июля 1945 года произошло первое успешное испытание ядерного оружия. А именно в штате Нью-Мексико ( США ) на полигоне Аламогордо в рамках Манхэттенского проекта была взорвана плутониевая бомба, получившая название «Штучка». Саму операцию вдохновленные стихами Джона Донна ученые окрестили как испытание «Тринити». Взрыв бомбы равнялся 21 килотонне тротила. Именно успешное проведение этой операции ознаменовало начало ядерной эпохи.

Впрочем, американские «гении» не стали откладывать дело в долгий ящик и очень быстро от теории перешли к практике. Уже 6 августа 1945 года на японский город Хиросима был сброшен «Малыш» (13 килотонн тротила), а 9 августа 1945 года на Нагасаки упал «Толстяк» (21 килотонна тротила). По разным данным погибло от 150 до 250 тысяч человек.

Последнее испытание подобного оружия произошло 9 октября 2006 года. Была «протестирована» бомба Квандай-ри и одновременно произошел первый ядерный взрыв Северной Кореи

«Штучка» бомбанула

16 июля 1965 года был запущен космический аппарат «Протон-1» — первый из четырех советских тяжелых научных искусственных спутников Земли. Тяжелыми их называли, потому что их вес составлял 12-18 тонн, где на исследовательское оборудование приходилось 3-4 тонны. Целью экспедиции стало изучение частиц высоких и сверхвысоких энергий. На спутниках «Протон-1» и «Протон-2» (2 ноября 1965 года) были установлены гамма-телескопы, предназначенные для изучения космического излучения. Третий спутник «Протон-3» запустили 6 июля 1966 года, а последний — «Протон-4» — 16 ноября 1968 года.

Название «Протон» научно-исследовательские космические аппараты получили в честь одноименных ракетоносителей, которые и запускали спутники в космос.

Тяжелые ракетоносители «Протон» используются и по сей день.

Марка, посвященная спутнику «Протон»

16 июля 1969 годы был запущен космический корабль «Апполон-11», в ходе которого американские астронавты совершили первый полет на Луну. Уже 20 июля лунный модуль осуществил посадку в юго-западном районе «Моря Спокойствия». Возглавил экспедицию Нил Армстронг . Помогали ему Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин.

С тех пор нога человека ступала на поверхность спутника Земли еще шесть раз. Все успешные попытки совершили Соединенные Штаты Америки. Остальные государства (в том числе и Россия /СССР) довольствуются лишь присутствием на Луне специальных луноходов. Последней экспедицией на сегодняшний день является «Апполон-17», осуществленная 7 декабря 1972 года. Также она известна тем, что в экипаж корабля впервые вошел ученый-профессионал, геолог Харрисон Шмитт

Первое путешествие человека на Луну