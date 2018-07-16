Между двумя вулканами в Японии найдена подземная связь

Группа специалистов из Школы морской и атмосферной науки Университета Майами и Международного университета Флориды нашла подтверждение тому, что сильные изменения в деятельности одного вулкана могут привести к извержению другого.

В своем исследовании ученые наблюдали за работой двух японских вулканов — Айра и Кирисима, находящихся на расстоянии 22 километров друг от друга. Оказалось, что они были связаны между собой одним источником подповерхностной магмы до извержения Кирисимы в 2011 году.

Напомним, что города Кирисима и Кагосима расположены на границе кальдеры Айра, который считается одним из самых опасных вулканов на юге Японии . За его активностью тщательно следят специалисты, а новые исследования помогут ученым в дальнейших наблюдениях.

В ходе работы мы поняли, что извержение одного вулкана может влиять на деятельность отдаленного вулкана или повышать угрозу нового мощного события извержения, — сообщили авторы исследования.

В своей работе ученые проанализировали данные с 32 постоянных станций GPS в регионе и обнаружили общий резервуар магмы, который соединял два вулкана.

Ученые рассказали, что перед началом извержения Кирисимы кальдера (котловина) Айра перестала разбухать, и тогда все посчитали, что вулкан успокоился. Но это не так.

Оказывается, камера с магмой внутри Айры временно сдулась, а Кирисима извергла магму сразу после того, как прекратилась активность внутри Кирисимы.

Мы наблюдали радикальное изменение в поведении Айры до и после извержения ее соседа Кирисимы. Единственный способ объяснить это взаимодействие — это наличие связи между двумя системами вулканов на глубине, — рассказал ведущий автор исследования Элоди Ботланд.

Пока не понятно, как именно связаны между собой магматические системы, но ученые намерены это выяснить.