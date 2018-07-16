Ученые выяснили, когда произошло массовое вымирание животных на Земле в девонский период

ЖЕНЕВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков /. Ученые Лозаннского университета в сотрудничестве с коллегами из Женевы, Льежа ( Бельгия ) и Бремена ( Германия ) впервые с высокой точностью установили время массового вымирания флоры и фауны на Земле в девонский период палеозойской эры. Как сообщает университет на своем сайте, эта экологическая катастрофа, одна из самых крупных в истории планеты, произошла 371860000 лет назад. Отмечается, что датирование было проведено на основе исследования минерала циркона с применением уран-свинцового метода.

Как информирует университет на своем сайте, полученный результат «можно считать исключительно точным в сравнении со всеми предыдущими оценками». Был изучен циркон, обнаруженный в вулканическом пепле в горных осадочных породах. По степени распада содержащегося в цирконе урана и накопления в результате этого процесса свинца специалисты установили время девонского вымирания. Свои выводы ученые опубликовали в восьмом томе онлайн-издания Scientific Reports за текущий год.

В девонский период (примерно 419,2 — 358,9 млн лет назад) животные впервые вышли на сушу и появились первые деревья. Вместе с тем в это время произошло массовое вымирание флоры и фауны. По некоторым оценкам, исчезло около 22% всех семейств морских животных, основную часть которых составляли беспозвоночные.

В отличие от вымирания динозавров около 66 млн лет назад, которое в научном мире связывают, в частности, с падением небесного тела, вызвавшим появление кратера Чиксулуб на полуострове Юкатан , и с вулканической активностью, у девонского вымирания нет однозначного объяснения. Именно поэтому очень важно было максимально точно датировать произошедший более 370 млн лет назад экологический катаклизм, поясняют ученые. По словам ведущего автора научной работы, геохимика Лозаннского университета доктора Лоуренса Персиваля «точная датировка девонского вымирания дает новую основу для лучшего понимания произошедших тогда событий, которые могли привести к экологической катастрофе».

"Интересный факт", по мнению ученых, состоит в том, что у науки на данный момент нет сведений о том, что в девонский период с Землей столкнулся астероид или произошло вулканическое извержение, изменившее климат на планете. Подчеркивается, что хотя губительное воздействие астероида или вулканической активности на животный мир девонского периода «еще может быть установлено в будущем», вполне возможно, что «это не имеет отношения к вымиранию» и что «девонская катастрофа была вызвана другими процессами, глубоко отличающимися от тех, которые позже привели к другим массовым вымираниям и, в частности, вызвали конец эры динозавров».