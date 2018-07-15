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«Лебедь» отстыковался от МКС
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«Лебедь» отстыковался от МКС 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Американский грузовой корабль Cygnus ("Лебедь") отстыковался в воскресенье от Международной космической станции (МКС).
Новость опубликована на официальном сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
В 8:37 утра по восточному времени (15:37 по Москве) Грузовой корабль Cygnus отстыковался от космической станции с помощью робота-манипулятора Canadarm2.
"Cygnus останется на орбите еще на две недели, чтобы позволить команде управления полетом провести инженерные испытания", — добавляется на сайте.
Корабль будет находиться на безопасном от космической станции расстоянии. Затем он направится в сторону Земли с грузом мусора и сгорит в верхних слоях атмосферы над Тихим океаном.
Cygnus прибыл на станцию 24 мая, доставив груз для космической миссии.
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