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Нобелевский лауреат обещает раскрыть тайны тёмной материи
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Нобелевский лауреат обещает раскрыть тайны тёмной материи 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
Один из самых знаменитых физиков-ядерщиков Самюэль Тинг полагает, что если бы учёные всего мира сосредоточились на раскрытии тайны тёмной материи, то уже через пять лет в этой сфере не осталось бы никаких вопросов и всё было бы изучено. Отметим, что Тинг сорок два года назад был удостоен Нобелевской премии за открытие частицы джей-пси-мезон.
Тёмная материя — это своеобразное вещество, которое не способно выделять электромагнитное излучение и даже не вступает с ним ни в какое взаимодействие. Именно поэтому современным учёным настолько сложно наблюдать за этим явлением. Более того, ни один из ныне живущих специалистов никогда не видел эту самую тёмную материю, хотя большинство всё-таки не сомневаются в её существовании. По крайней мере, в таком случае можно было бы объяснять большинство странных, аномальных явлений, которые происходят в космосе, например, почему внешние области галактик вращаются с невероятно высокой скоростью.
Самюэль же считает, что семь лет назад на МКС было установлено соответствующее оборудование, которое позволяет фиксировать миллиарды космический частиц с высокой энергией излучения. И если бы астрофизики продолжали изучение этого вопроса и собирали всю информацию, то уже через пять-шесть лет её было бы достаточно для того, чтобы доказать реальное существование тёмной материи, которая пока что зафиксирована исключительно в теории.
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