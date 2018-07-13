Опыт контроля React-компонентов

Существует масса способов создать современное веб-приложение, однако перед каждой командой неизбежно встает примерно один и тот же набор вопросов: как распределить обязанности фронта и бэка, как минимизировать появление дублирующейся логики — например, при валидации данных, какие библиотеки для работы использовать, как обеспечить надежный и прозрачный транспорт между фронтом и бэком и задокументировать код.