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Опыт контроля React-компонентов
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Опыт контроля React-компонентов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Рамблер
Существует масса способов создать современное веб-приложение, однако перед каждой командой неизбежно встает примерно один и тот же набор вопросов: как распределить обязанности фронта и бэка, как минимизировать появление дублирующейся логики — например, при валидации данных, какие библиотеки для работы использовать, как обеспечить надежный и прозрачный транспорт между фронтом и бэком и задокументировать код.
На наш взгляд, нам удалось реализовать неплохой пример сбалансированного по сложности и профиту решения, который мы успешно используем в production на основе Symfony и React. Свой успешный опыт мы описали в новой статье на Хабре «Опыт Rambler Group: как мы начали полностью контролировать формирование и поведение фронтовых React компонентов».
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