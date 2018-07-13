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Новый слуховой имплантат позволит людям слышать свет
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Новый слуховой имплантат позволит людям слышать свет 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Немецкие исследователи работают над технологией радикальной оптимизации кохлеарных имплантатов, которая позволит многократно улучшить качество их работы. Сегодня это простое, даже примитивное устройство, преобразователь акустических колебаний в электрические импульсы для нейронов. Но что если расширить палитру входящих сигналов за счет добавления света? Идея базируется на том, что подобные имплантаты не восстанавливают слух, как таковой, а лишь моделируют для пациента картину мира, через отклики на внешние раздражители. Простой микрофон не способен различить многоголосье, а в условиях большой шумовой нагрузки имплантат и вовсе бесполезен. Нужен более точный источник сигнала, каковым может стать свет.
В эксперименте мышам-песчанкам ввели вирус, который доставил к нейронам в ухе модифицированный ген — он отвечает за реакцию на свет. Далее в уши вставили оптоволокно для передачи света извне на нейроны. У этих мышей есть четко выраженный рефлекс на резкий звук в виде прыжка и когда ученые включали свет, подопытные мыши реагировали на него, как на звук тревоги — прыгали. Затем мышей прооперировали, сделали глухими, но они и дальше продолжали прыгать, реагируя на включение света.
Авторы исследования считают, что они стоят на пороге революции в создании кохлеарных имплантатов. Ведь если совместить акустический и световой сигнал, мозг пациента получит куда более четкую, детализированную картину — с какой стороны идет звук, от какого объекта, с какого расстояния и т.д. А если задуматься, то по мере наращивания комплекса датчиков мы можем получить нечто уникальное, не только компенсировать утрату чувств, но и улучшить их возможности до сказочного уровня.
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