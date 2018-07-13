Новый слуховой имплантат позволит людям слышать свет 

Немецкие исследователи работают над технологией радикальной оптимизации кохлеарных имплантатов, которая позволит многократно улучшить качество их работы. Сегодня это простое, даже примитивное устройство, преобразователь акустических колебаний в электрические импульсы для нейронов. Но что если расширить палитру входящих сигналов за счет добавления света? Идея базируется на том, что подобные имплантаты не восстанавливают слух, как таковой, а лишь моделируют для пациента картину мира, через отклики на внешние раздражители. Простой микрофон не способен различить многоголосье, а в условиях большой шумовой нагрузки имплантат и вовсе бесполезен. Нужен более точный источник сигнала, каковым может стать свет.
В эксперименте мышам-песчанкам ввели вирус, который доставил к нейронам в ухе модифицированный ген — он отвечает за реакцию на свет. Далее в уши вставили оптоволокно для передачи света извне на нейроны. У этих мышей есть четко выраженный рефлекс на резкий звук в виде прыжка и когда ученые включали свет, подопытные мыши реагировали на него, как на звук тревоги — прыгали. Затем мышей прооперировали, сделали глухими, но они и дальше продолжали прыгать, реагируя на включение света.
Авторы исследования считают, что они стоят на пороге революции в создании кохлеарных имплантатов. Ведь если совместить акустический и световой сигнал, мозг пациента получит куда более четкую, детализированную картину — с какой стороны идет звук, от какого объекта, с какого расстояния и т.д. А если задуматься, то по мере наращивания комплекса датчиков мы можем получить нечто уникальное, не только компенсировать утрату чувств, но и улучшить их возможности до сказочного уровня.