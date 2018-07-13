Китайские учёные близки к созданию компьютерного чипа нового поколения

Китайские учёные близки к созданию компьютерного чипа нового поколения, в котором электроны будут заменены фотонами, что сделает его его намного быстрее, чем существующие аналоги.

Результаты предварительных тестов уже подтвердили, что группа исследователей придумала способ производства усовершенствованных чипов. При этом заказы на них уже поступают как из Китая , так и из-за рубежа, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.

Предполагается, что данные чипы будут особенно полезными в сферах, касающихся передачи информации, в частности в производстве смартфонов, компьютеров, автономных транспортных средств и телевизоров с высоким разрешением.

Помимо этого, благодаря чипам нового поколения значительно увеличатся скорости обработки информации, в то время как потребление энергии сократится

Пользователи также заметят изменения в своих электронных гаджетах — компьютеры и мобильные телефоны станут быстрее, и будет требоваться меньше времени для загрузки больших файлов, в том числе фильмов в формате высокого качества.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские учёные создали уникальный фотоэлектронный чип для ночного видения.

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