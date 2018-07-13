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Солнечное затмение и суперлуние настигло землян — видео
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Солнечное затмение и суперлуние настигло землян — видео 

Пятый канал 33 минуты назад
Фото: Пятый канал
13 июля жители Земли наблюдали сразу два редчайших природных явления: солнечное затмение и суперлуние. Наша планета максимально сблизилась со своим спутником. Это произошло в 6:20 по московскому времени.
В пиковой точке Луна закрыла четверть солнечного диска. Лучше всего это было заметно жителям южного полушария.
Последний раз солнечное затмение с суперлунием наблюдали почти полвека назад на другом конце Земли, за полярным кругом. В следующий раз такое явление повторится только в 2080 году.
Ранее Пятый канал сообщал о «кровавом» суперлунии. Национальное космическое агентство транслировало в прямом эфире кадры редкого природного явления.
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