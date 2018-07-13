Солнечное затмение и суперлуние настигло землян — видео

13 июля жители Земли наблюдали сразу два редчайших природных явления: солнечное затмение и суперлуние. Наша планета максимально сблизилась со своим спутником. Это произошло в 6:20 по московскому времени.

В пиковой точке Луна закрыла четверть солнечного диска. Лучше всего это было заметно жителям южного полушария.

Последний раз солнечное затмение с суперлунием наблюдали почти полвека назад на другом конце Земли, за полярным кругом. В следующий раз такое явление повторится только в 2080 году.