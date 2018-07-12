Спутник Гея позволил отыскать белый карлик

При помощи миссии Гея астрономы смогли идентифицировать новое небесное тело. Им оказался белый карлик и, по мнению специалистов, его поверхность в изобилии покрыта металлами. Недавно в сети был опубликован полноценный релиз этого события с указанием всех результатов высокоточных измерений и прочей наблюдательной информации.

Теперь одна из команд калифорнийского Университета приступила к проведению спектроскопических наблюдений белого карлика. Как оказалось, это небесное тело показывает линии поглощения, которые свойственны ионизированному кальцию. Исходя из этого специалисты определили, что белый карлик имеет радиус примерно 0.012 от радиуса Солнца, а его масса составляет примерно шесть десятых от массы Солнца. Расчётное время остывания звезды составляет более полутора миллиардов лет.

На основании полученных данных после проведения расчёта скорости аккреции кальция учёные отметили, что есть все основания полагать, что вокруг этого карлика существует так называемый аккреционный диск. И это несмотря на то, что исследования прошлых лет не давали ни единого намёка на наличие этой особенности.