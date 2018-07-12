Ученые исследуют два ультраярких рентгеновских источника в галактике NGC 925

ULXs — точечные источники в небе, настолько ярко светящие в рентгеновском спектре, что каждый из них излучает больше радиации, чем излучал бы миллион Солнц на всех длинах волн. Они не настолько яркие, как активные ядра галактик, но обладают самым постоянным свечением среди всех известных звездных процессов. Несмотря на то что уже существует множество исследований ULXs, основная природа этих источников остается неизвестной.

Обычно в галактике находится один ULX, но иногда их бывает несколько. Расположенная в 28 миллионах световых лет от Земли галактика NGC 925 содержит два сверхярких рентгеновских источника — NGC 925 ULX-1 и NGC 925 ULX-2. Недавно их изучила команда ученых под началом Фабио Пинторе из Института астрофизики и космической физики ( ISAF ) в Милане Италия ).

Исследователи анализировали данные наблюдений, предоставленные телескопом XMM-Newton и космической обсерваторией NuSTAR. Были также изучены архивные данные рентгеновской космической обсерватории «Чандра».

Ученые обнаружили, что NGC 925 ULX-1 достиг пиковой светимости в 40 дуодециллионов эрг/с, что является одним из самых ярких известных ULXs.

Согласно докладу об исследовании, спектральные свойства NGC 925 ULX-1 могут быть связаны с единственным оптически плотным компонентом комптонизации с электронной температурой около 3,5 кэВ и температурой мягких фотонов в 0,15 кэВ. Авторы отмечают: эти свойства означают, что NGC 925 ULX-1 представляет собой широкий диск сверхяркого рентгеновского источника.

Таким образом, обнаружение не поддерживает раннюю гипотезу о том, что NGC 925 ULX-1 может быть черной дырой промежуточной массы.

Что касается NGC 925 ULX-2, то команда Пинторе не смогла окончательно его классифицировать, учитывая доступные данные. Исследователи отмечают, что спектральные свойства NGC 925 ULX-2 не соответствуют мягкому тепловому состоянию двойной рентгеновской системы, как и не подходят под сценарий с черной дырой промежуточной массы.

В заключении ученые подытожили, что для раскрытия природы NGC 925 ULX-2 необходимы дальнейшие, более детальные изучения источника.