Превращающийся в поезд самолет придумали во Франции 

Французская компания AKKA Technologies предложила концепт самолета, превращающегося в поезд при посадке, передает агентство Bloomberg.
Согласно разработке, которая называется «Соединяй и лети», при посадке крылья самолета отделяются, а корпус самолета «превращается» в поезд и может ехать по рельсам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
«После того как машины станут электрическими и автономными, следующим крупным прорывом будут самолеты», — отметил глава компании Морис Риччи.
Отмечается, что потенциальными клиентами компании могут стать американская корпорация Boeing и азиатские компании.