Москвичи увидят в небе МКС

Жители столичного региона смогут наблюдать в ночном небе Международную космическую станцию (МКС) с 12 по 21 июля. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

МКС можно будет увидеть невооруженным глазом после полуночи. По словам астрофизика Александра Перхняка, во время пролета нужно просто посмотреть на небо над западным горизонтом. «Станция похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли, может сменяться на красновато-оранжевый. Кстати, именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца», — рассказал он.

Найти МКС на небе помогут и специальные приложения, например, МКС Детектор или ISS Spotter. Также рассчитать время и траекторию полета можно с помощью специального сайта.

В планетарии пояснили, что космический дом всегда движется с запада на восток и совершает один виток приблизительно за полтора часа. На Земле его видно при совпадении нескольких факторов — станция освещается Солнцем и на определенном отрезке траектории отражает солнечный свет так же, как Луна. По яркости она может соперничать даже с Юпитером и Венерой.

27 июля москвичи также увидят самое длинное в XXI веке полное затмение Луны. Оно продлится один час и 44 минуты.