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«Близнец» Земли может быть обитаемым
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«Близнец» Земли может быть обитаемым 

ТК «Звезда» 23 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Планета, очень похожая на нашу, была обнаружена всего в 11 световых годах от колыбели человечества.
Ближайшая к Земле похожая планета Ross128b, удаленная от нашей планеты всего на 11 световых лет может быть обитаемой. Астрономы предположили, что у этой планеты «земной» состав недр, мягкий климат и главное, на ней вероятно наличие воды. Такие выводы опубликовали ученые на портале Astrophysical Journal Letters.
Астроном Диого Соуто из Национальной обсерватории Бразилии в Рио-де-Жанейро предположил, что планета может быть обитаема.
«И хотя эту планету нельзя назвать полным двойником Земли, уже сейчас можно определенно сказать, что на ней господствует мягкий климат и должна присутствовать жидкая вода», — рассказал он.
Данная планета вращается вокруг красного карлика, которому дали название Ross128. Его возраст примерно пять миллиардов лет, что говорит о том, что в системе господствует мягкий климат.
Ученые долго наблюдали за Ross128 и пришли к выводу, что раскаленные поверхностные слои Ross128 содержат в себе примерно столько же углерода, титана и железа, что и Солнце. Это означает, что вращающаяся вокруг него планета имеет примерно «земной» состав и плотность.
Авторы статьи полагают, что все это может говорить либо о наличии на планете жизни, либо о возможности искусственно ее туда «завезти».
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