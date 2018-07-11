«Близнец» Земли может быть обитаемым

Планета, очень похожая на нашу, была обнаружена всего в 11 световых годах от колыбели человечества.

Ближайшая к Земле похожая планета Ross128b, удаленная от нашей планеты всего на 11 световых лет может быть обитаемой. Астрономы предположили, что у этой планеты «земной» состав недр, мягкий климат и главное, на ней вероятно наличие воды. Такие выводы опубликовали ученые на портале Astrophysical Journal Letters.

Астроном Диого Соуто из Национальной обсерватории Бразилии Рио-де-Жанейро предположил, что планета может быть обитаема.

«И хотя эту планету нельзя назвать полным двойником Земли, уже сейчас можно определенно сказать, что на ней господствует мягкий климат и должна присутствовать жидкая вода», — рассказал он.

Данная планета вращается вокруг красного карлика, которому дали название Ross128. Его возраст примерно пять миллиардов лет, что говорит о том, что в системе господствует мягкий климат.

Ученые долго наблюдали за Ross128 и пришли к выводу, что раскаленные поверхностные слои Ross128 содержат в себе примерно столько же углерода, титана и железа, что и Солнце. Это означает, что вращающаяся вокруг него планета имеет примерно «земной» состав и плотность.

Авторы статьи полагают, что все это может говорить либо о наличии на планете жизни, либо о возможности искусственно ее туда «завезти».