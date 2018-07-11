Студенты соберут данные о вреде судоходства в Арктике

Студенты, аспиранты и ученые из девяти стран мира отправились в экспедицию в рамках проекта «Арктический плавучий университет» на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов» к берегам Арктики. Они посетят малоизученные территории восточного побережья архипелага Новая Земля, пройдут три моря — Белое, Карское и Баренцево.

Нигерии, Сербии, Франции, Швейцарии, Германии, Канады, Китая и Италии. На борту научного судна 57 участников экспедиции из России

Как рассказал руководитель экспедиции Константин Зайков , некоторые исследования в этих районах российской части Арктики будут проведены впервые.

— Мы будем работать по семи направлениям. Это большой спектр морских исследований, начиная от изучения атлантических теплых водных масс до проекта по изучению микропластика, — говорит Константин Зайков. — Отмечу, что восточный берег архипелага новая Земля находится в сложном труднодоступном районе Карского море, там высокая плотность льда и он долгое время оставался неизученным.

По его словам, впервые в рамках экспедиции будут проведены работы по изучению загрязнения атмосферы судовыми генераторами и защиты льдов Арктики от отложений сажи. Эта проблема стала актуальной на фоне увеличения грузопотока, перевозимого по Северному морскому пути, который проходит по различным районом российской Арктики.

— Дело в том, что суда, перевозящие грузы, в основном работают на дизель-генераторных установках, которые выбрасывают сажу, — поясняет Зайков. — Остатки этой сажи оседают на льду, накапливается тепло, и ледники начинают таять быстрее.

После забора материала для исследования архангельские ученые хотят определить фильтры или установки для судов, которые позволят снизить эти выбросы.

— Самое простое, но и самое дорогостоящее решение этой проблемы — замена судовых дизель-генераторов на газовые установки, — рассуждает Константин Зайков. — Минимизация загрязнения также возможна с помощью специальных фильтров.

Как отметил представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит, с каждым годом сфера исследований ученых в Арктике расширяется.

— Архангельские ученые анализируют свой опыт, привлекают иностранных коллег. Повышается уровень научных задач и прикладных решений, — добавил Лев Левит.