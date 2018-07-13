Ученые разрабатывают заряжающую телефон одежду

Ученые в США работают над созданием предназначенной для одежды ткани из углерода, которая смогла бы заряжать всевозможные электронные устройства, сообщает Science Daily. По словам исследователей, все дело в специальных нанотрубках, обладающих не только высокой прочностью, но и хорошей проводимостью, а также термостойкостью.

Отмечается, что при помощи углеродных нитей в будущем можно будет заряжать электронные устройства: от фонарей и телефонов до приборов ночного видения для военных. Как заявил один из руководителей исследования Марк Шульц, вполне возможно, что на смену эпохе металла идет «углеродная революция».

Ранее Пятый канал рассказывал, что ученые создали ткань для «умной» одежды. Материал способен регистрировать прикосновения и жесты, с помощью которых можно управлять электронными устройствами.