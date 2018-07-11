«Лыбидь» Порошенко выдавит Россию из космоса

При госдолге, равном почти 85% ВВП (77 млрд долларов), украинские власти продолжают летать в облаках и мечтать о высоком. О том, как будут бороздить просторы Вселенной, и зондировать Землю с помощью «созвездия» собственных спутников.

Павел Дегтяренко. Выведение аппаратов космического зондирования на околоземную орбиту предполагается начать с 2020 года. Об этом заявил накануне глава украинского Государственного космического агентства

По его словам, агентство завершает разработку новой пятилетней космической программы, которая предусматривает запуски спутников ДЗЗ с таким расчетом, чтобы, как он выразился, «примерно за 7-8 лет Украина имела эффективное и работоспособное созвездие собственных спутников дистанционного зондирования Земли».

Таким образом, как подчеркнул Дегтяренко, «мы будем полноправными членами космической семьи программы Copernicus».

Напомним, программу Copernicus («Коперник») запустило Европейское космическое агентство (ESA). Она предусматривает создание целой сети спутников для сбора различных данных о состоянии нашей планеты и происходящих на ней изменениях. Стоимость проекта, по сообщениям западных СМИ, оценивается в 7,5 млрд евро (10,2 млрд долларов).

Но вот насколько удачно в эту космическую компанию впишется Украина, это большой вопрос…

Поэтому хочется понять, кто оплатит анонсированные Дегтяренко будущие достижения «великой космической державы Украины»?

Да, его агентство в мае подписало соглашение с ЕС о сотрудничестве в космической сфере. Как раз по программе Copernicus. Но данные спутникового мониторинга, которые Киев по этому договору, обязался предоставлять европейским партнерам, надо еще получить. А спутники построить и запустить…

Собственные космодромы себе не могут позволить даже такие развитые страны, как, например, Южная Корея . Свои спутники она запускает с помощью других государств. Раньше это была Россия, а сейчас они подписали соглашение с американской НАСА

То же самое происходит и с другими государствами, которые финансово даже вполне состоятельны, но создавать полноценную структуру по запуску спутников на орбиту для них все равно удовольствие дорогое.

Есть, правда, еще один вариант — это запуск собственного спутника с помощью ракет-носителей развитых стран. Таких, как США Франция , Россия и Китай . Это тоже стоит денег, но гораздо меньше, поскольку вы платите только за сам запуск, плюс, естественно, ваши затраты на изготовление спутника.

Другое дело, что сам процесс создания спутников имеет много технических нюансов. Во-первых, спутник должен четко состыковываться с третьим блоком ракеты-носителя, который выводит его на орбиту.

То есть, тут есть свои чисто технические решения и массогабаритные решения.

И, конечно, выйдя на орбиту, спутник не должен быть куском металла. Для чего нужно создать еще наземную структуру, которая будет принимать данные от этого спутника, обрабатывать информацию и доставлять ее потребителю.

Космические аппараты ДЗЗ для исследования природных ресурсов оснащаются в основном оптической или радиолокационной аппаратурой. Они снимают с земной поверхности данные о недрах, о состоянии территорий… и т.д. Все эти сведения, естественно, необходимо куда-то передавать.

Собираетесь сбрасывать на собственную структуру — необходимо создавать у себя наземные центры приема. Это опять расходы.

Арендуете мощности у партнеров для того, чтобы ваш спутник работал, платить тоже придется. То есть, все упирается, как мы понимаем, в финансовые возможности, в технологии и в технику.

«СП»: — Как в «незалежной» с этим дела обстоят?

— Давайте, посмотрим… В начале 90-х, когда Украина объявила о независимости, у нее все это было. Деньги, технологии, кадры квалифицированные. Не было только собственного космодрома. Но была еще работоспособна структура, связанная с космосом, которая раньше являлась частью единой советской космической отрасли.

Сегодня все это пришло в упадок. И технические мощности. И, понятное дело, технологии теряются, если разработки не ведутся регулярно.

На создание собственных изделий, так скажем, им потребуются не только деньги и время, но и классные специалисты. А я сомневаюсь, что у них есть сейчас одновременно и то, и другое, и третье.

Исход из Украины квалифицированных кадров, по сути, уже давно поставил крест на существовании украинской космической отрасли.

Деньги — вообще отдельный разговор. Украина сейчас живет в основном за счет траншей МВФ , и еще кучу денег всем должна. Конечно, со страной, которая в любой момент может стать банкротом, никто никаких серьезных дел вести не будет.

«СП»: — Да, канадцы вот выделили Украине 8 млн долларов на создание спутника «Лыбидь», а деньги украли…

— А ведь после распада СССР Украину сравнивали с Францией. Но где Франция, мы знаем. И где сейчас Украина, знаем тоже.

Нынешняя ситуация выглядит диаметрально противоположно — все плохо.

Поэтому подобные заявления, на которые очень щедры сегодня разного рода украинские деятели, воспринимаются в серьезных кругах — в конкретном случае, среди специалистов космической отрасли — с определенной долей скепсиса. Никто всерьез их не воспринимает.

Кстати, в начале «девяностых» там тоже было много планов по космическим программам озвучено. На Украину тогда приезжали многочисленные делегации из Азии, Африки с Ближнего Востока, которые вели переговоры о создании совместных космических проектов. Но до практической их реализации дело так и не дошло.

Единственные проекты, которые работали, это совместные проекты с Россией. У нас есть такое предприятие МКК «Космотрас», которое запускало ракеты «Днепр» украинского производства и с их помощью выводило на орбиту зарубежные спутники. Такой факт есть. Но после госпереворота в Киеве новые власти запретили вести сотрудничество с Россией, что поставило предприятия космической отрасли Украины фактически на грань разорения.

«СП»: — А вот Турчинов, глава СНБОУ, считает, что «Украина сохранила свое место в клубе космических держав» рядом с США. И его не переубедить.

— Заявлять можно, что угодно. Рот — не заткнешь, и микрофон — не отберешь. А судят все равно по делам. Вы называете себя Суперменом? Тогда докажите фактами, что таковым являетесь. Если у вас развита космическая промышленность, как вы заявляете, то покажите, как она развита. Сколько пусков ракет вы осуществили… Сколько у вас спутников ваших, национальных имеется… Показать нечего.

Так что, все эти пафосные речи — пустая болтовня. От этих слов чуда не произойдет, и мечты не материализуются. С нынешним руководством Украины возрождение ее космической отрасли, это сценарий невероятный.

Из досье «СП»

За годы независимости, по сообщению местных СМИ, Украина запустила в космос три спутника для дистанционного зондирования Земли собственной разработки и производства.

«Сич-1» был запущен в 1995 году с российского космодрома Плесецк . В задачи спутника входил контроль состояния грунтов, растительности, ледяных покровов, водоемов, исследование ионосферы и магнитосферы. Был выведен с орбиты в 2001 году.

«Сич-1М» был запущен в 2004 году, тоже с космодрома Плесецк. Однако из-за отклонения движения ракеты-носителя во время запуска у спутника возникли проблемы с ориентацией аппарата в космосе, он проработал до апреля 2006.

«Сич-2» был предназначен для космического зондирования Земли в оптическом и среднем инфракрасных диапазонах. Спутник был выведен на орбиту в августе 2011 года, но в декабре 2012 года связь с ним была потеряна.

В 2015 году украинское космическое агентство утвердило программу до 2022 года, в рамках которой планировался запуск шести спутников. До сих пор ни один из них не произведен.

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