Найдена созданная миллиард лет назад краска

Найдена созданная миллиард лет назад розовая краска

Ученые из Австралийского национального университета обнаружили самые старые из известных ископаемых образцов биологических пигментов, возраст которых составляет 1,1 миллиарда лет. Ярко-розовые окаменелые биохромы представляют собой остатки хлорофилла, принадлежавшие древним фотосинтезирующим организмам. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Пигменты были извлечены из черных сланцев — углеродистых осадочных пород, образовавшихся на морском дне. Отложения, где проводились раскопки, располагаются в синеклизе Таудени в Мавритании (Западная Африка). Для получения биологических молекул ученые измельчили породы, а затем проанализировали выделенные соединения. По оценкам исследователей, эти пигменты на полмиллиарда лет старше предыдущих аналогичных находок.

Результаты анализа биологических соединений показал, что они были синтезированы в клетках цианобактерий, которые были доминирующей формой жизни в пищевых цепях древнего океана. Только 650 миллионов лет назад началось распространение водорослей, что стало причиной развития сложных экосистем с крупными животными.