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Найдена созданная миллиард лет назад краска
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Найдена созданная миллиард лет назад розовая краска 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Фото: The Australian National University
Ученые из Австралийского национального университета обнаружили самые старые из известных ископаемых образцов биологических пигментов, возраст которых составляет 1,1 миллиарда лет. Ярко-розовые окаменелые биохромы представляют собой остатки хлорофилла, принадлежавшие древним фотосинтезирующим организмам. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Пигменты были извлечены из черных сланцев — углеродистых осадочных пород, образовавшихся на морском дне. Отложения, где проводились раскопки, располагаются в синеклизе Таудени в Мавритании (Западная Африка). Для получения биологических молекул ученые измельчили породы, а затем проанализировали выделенные соединения. По оценкам исследователей, эти пигменты на полмиллиарда лет старше предыдущих аналогичных находок.
Результаты анализа биологических соединений показал, что они были синтезированы в клетках цианобактерий, которые были доминирующей формой жизни в пищевых цепях древнего океана. Только 650 миллионов лет назад началось распространение водорослей, что стало причиной развития сложных экосистем с крупными животными.
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