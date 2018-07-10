Рекорд «Роскосмоса» оказался достижением СССР и США полувековой давности

Самый быстрый перелет космического грузовика, начинающийся со старта с земли и заканчивающийся автоматической стыковкой на околоземной орбите, состоялся в 1967 году, сообщил в Twittter американский астрофизик Джонатан Макдауэлл.

«Это (миссия «Прогресс МС-09» — прим. «Ленты.ру» ) самый быстрый полет до стыковки по программе МКС и третий по времени перелета с земли до стыковки на околоземной орбите», — пишет эксперт. Специалист отмечает, что меньше всего времени перелет занял у советского космического корабля «Космос-188», следом за ним идет миссия Gemini 11.

30 октября 1967 года впервые в мире была осуществлена автоматическая стыковка космических аппаратов на околоземной орбите. Тогда полет «Космос-188» от старта до стыковки с «Космос-186» (беспилотные варианты космического корабля типа «Союз») занял 1 час и 8 минут. Стыковка оказалась частично успешной, поскольку кораблям удалось выполнить только механическую стыковку, но не удалось произвести электрическую.

12 сентября 1966 года американский пилотируемый корабль Gemini (с астронавтами Чарльзом Конрадом Ричардом Гордоном ) за 1 час 34 минуты (один виток) достиг расположенный на околоземной орбите разгонный блок RM-81 Agena. Состыковку осуществил Гордон, выйдя в открытый космос и соединив аппараты тросом.