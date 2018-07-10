Ещё
Россия планирует долетать до МКС за полтора часа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия установила космический рекорд
Россия установила космический рекорд

Россия планирует долетать до МКС за полтора часа 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россия в будущем, возможно, будет проводить пилотируемые полеты в космос за 1,5 часа, рассказал главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия» (производитель российских космических кораблей) Сергей Романов.
Во вторник с космодрома Байконур была успешно запущена ракета «Союз-2.1а». Стыковка со станцией произошла через 3 часа 40 минут после пуска, на 9 минут раньше расчетного времени. До этого рекорд полета к МКС составлял 5 часов 39 минут.
"Не исключено, что в будущем полет на орбиту окажется еще короче и будет использована одновитковая схема", — приводятся слова Романова в сообщении, опубликованном на сайте "Роскосмоса".
Переход к одновитковой схеме полета на МКС (полтора часа) он назвал следующим этапом. Пока же необходимо перевести пилотируемые запуски на двухвитковую схему (чуть более трех часов). Затем на одновитковую схему будут переведены пилотируемые пуски.
"Главная цель сокращения времени полета к МКС — обеспечить наименьшее время пребывания космонавтов в небольшом объеме корабля, обеспечить тем самым для них больший комфорт", — пояснил Романов.
Последние новости
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь "Пальто за 180 тысяч надел один раз": подростки превращаются в рабов Сирийцы подбили израильский военный самолет
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог202
Немец устроил дебош в центре Петербурга44
В кассовых чеках увидели смертельную опасность21
США ведут мир к энергетическому кризису30
Скрипаль решила пойти в политику30
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
03:27
Клуни попал в больницу после в аварии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение