Россия планирует долетать до МКС за полтора часа

Во вторник с космодрома Байконур была успешно запущена ракета «Союз-2.1а». Стыковка со станцией произошла через 3 часа 40 минут после пуска, на 9 минут раньше расчетного времени. До этого рекорд полета к МКС составлял 5 часов 39 минут.

"Не исключено, что в будущем полет на орбиту окажется еще короче и будет использована одновитковая схема", — приводятся слова Романова в сообщении, опубликованном на сайте "Роскосмоса"

Переход к одновитковой схеме полета на МКС (полтора часа) он назвал следующим этапом. Пока же необходимо перевести пилотируемые запуски на двухвитковую схему (чуть более трех часов). Затем на одновитковую схему будут переведены пилотируемые пуски.

"Главная цель сокращения времени полета к МКС — обеспечить наименьшее время пребывания космонавтов в небольшом объеме корабля, обеспечить тем самым для них больший комфорт", — пояснил Романов.