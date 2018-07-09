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Орбиту МКС впервые скорректируют с помощью двигателя американского корабля Cygnus
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Орбиту МКС впервые скорректируют с помощью двигателя американского корабля Cygnus 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Двигатель американского грузового космического корабля Cygnus 10 июля впервые будет использован для коррекции орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник представитель Центра пилотируемых космических полетов им. Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) Дэниел Хуорт.
"Во вторник запланировано тестовое использование двигателя корабля Cygnus для подъема орбиты станции путем выдачи корректирующего импульса, — сказал он. — Маневр намечен на 10 июля на 20:25 по Гринвичу (23:25 мск). Работа двигателя, как ожидается, продлится около 60 секунд".
Ранее коррекция орбиты МКС осуществлялась с помощью двигателей российского грузового корабля «Прогресс».
Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС) используют корабли Cygnus компании Orbital ATK и Dragon производства SpaceX.
Международная станция
Управление МКС осуществляется Россией, США, Россией, Японией, Канадой и Европейским космическим агентством. Примечательно, что только США израсходовали на программу создания МКС, начатую 20 ноября 1998 года, в общей сложности почти $100 млрд
Сейчас масса станции составляет 450-470 тонн (в зависимости от количества пристыкованных к ней кораблей), длина — 73 м (с ферменными конструкциями), ширина — около 60 м, высота — почти 30 м. На борту МКС может работать экипаж до 6 человек. Первоначально планировалось завершить ее эксплуатацию в 2015-2016 годах. В ноябре 2014 года страны-участницы проекта договорились использовать станцию до 2020 года, а затем изменили эти сроки еще раз — МКС будет находиться в эксплуатации как минимум до 2024 года.
Американские специалисты неоднократно говорили, что рассматривают МКС как важнейшую научную и техническую платформу, необходимую и для подготовки пилотируемого полета на Марс, который предполагается осуществить в середине 2030-х годов. Тем не менее в США уже не первый год обсуждается вопрос о том, можно ли передать финансирование программы МКС в частные руки, в том числе из соображений экономии госсредств.
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