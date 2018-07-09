Модернизируют «мозги» ракет: самарские ученые выиграли гранты Российского научного фонда

Самарские ученые Антон Еремин и Евгений Александров получили финансовую поддержку от Российского научного фонда (РНФ). Об этом сообщили представители Самарского государственного технического университета.

— Проекты ученых победили в двух конкурсах, организованных РНФ. Теперь исследователи получают грантовую поддержку президентской программы, — пояснили в политехе.

Первый проект посвящен теоретическому и экспериментальному исследованию колебаний в ракетно-космической технике. Жюри выбирало ученых не старше 33 лет, уже защитивших кандидатские диссертации. В качестве награды они получат 3 миллиона рублей в течение 2 лет. Самарская команда под руководством Антона Еремина использовала компьютерные модели вместо реальных объектов для исследования полимеров.

— Мы разработали математические модели колебательных процессов и теплопередачи, — рассказал Антон Еремин. — Таким образом мы если не создаем новые шаблоны, то вносим уточнения в уже существующие. Наши наработки позволят исследовать процессы, протекающие в малых временных и пространственных значениях.

Во втором конкурсе принимали участие молодые кандидаты и доктора наук до 35 лет. Главный приз — трехлетний грант. Ученые будут получать по 3–5 миллионов рублей в год.

Поддержку от РНФ получила совместная работа международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) и сотрудников инженерно-технологического факультета. Руководителем проекта стал заведующий лабораторией синтеза новых кристаллических материалов Евгений Александров.

— Надеемся, что наши разработки сделают процесс синтеза новых материалов проще и доступнее. Мы планируем разработать полимеры, чьи свойства можно запланировать заранее, — прокомментировал Евгений Александров. — Делать это можно будет не вручную, а при помощи искусственного интеллекта.