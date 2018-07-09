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На ученом совете в институте океанологии им. П. П. Ширшова отметили юбилей академика Лисицына
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На ученом совете в институте океанологии им. П. П. Ширшова отметили юбилей академика Лисицына 

Твоя Газета 45 минут назад
Фото: Твоя Газета
В институте океанологии РАН им. П. П. Ширшова состоялось торжественное заседание ученого совета, посвященное 95-летнему юбилею академика Александра Петровича Лисицына. Об этом сообщается на сайте института.
В ходе торжественного мероприятия Александр Петрович сделал доклад «Геология и полезные ископаемые океана». Затем состоялось чествование юбиляра.
А. П. Лисицын — российский ученый, специалист в области морской геологии, доктор геолого-минералогических наук, академик Российской академии наук. Заведующий лабораторией физико-геологических исследований Института океанологии РАН.
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