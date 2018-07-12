Известное приложение может следить за пользователями

Экс-шпион рассказал о приложении, которое может следить за пользователями

Ранее агентство Bellingcat, которое провело расследование совместно с нидерландским порталом Correspondent, сообщило, что Polar Flow с помощью фитнес-браслетов может служить инструментом для сбора конфиденциальных данных о местоположении военнослужащих и сотрудников спецслужб по всему миру.

По словам Бинни, описание функций отслеживания в Polar Flow — аналог программы АНБ Treasure Map ("Карта сокровищ").

"Это похоже на программу АНБ Treasure Map, в каждый момент времени отслеживающую все устройства, соединенные в единую сеть. В данном случае это, возможно, представляет дополнительное подтверждение слежки в пользу АНБ", — заявил экс-сотрудник агентства, прослуживший в нем более 35 лет.

Финская компания Polar, разработчик Polar Flow, опубликовала на своем сайте заявление, в котором говорится, что утечки личных данных через это приложение не было. Сообщается также, что компания приостановила действие функции приложения, позволяющего получать информацию о пользователях.