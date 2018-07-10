«Яндекс» распродал первую партию умных колонок

"Яндекс" за несколько часов распродал первую партию "Яндекс. Станций", откроет предзаказ на следующую партию 11 июля, говорится в сообщении интернет-компании на ее странице в соцсети Facebook.

"Яндекс" во вторник с 10.00 мск начал продажи "Яндекс. Станций" на базе голосового помощника "Алиса" в своем фирменном магазине. Это первое устройство, разработанное в компании. Станция играет музыку, находит видео и показывает его на телевизоре. К голосовому помощнику можно обращаться с поручениями: например, попросить ее завести будильник или рассказать сказку на ночь. Станция оснащена матрицей из семи микрофонов, поэтому "Алиса" услышит пользователя даже с другого конца комнаты.

"Самая первая партия "Яндекс. Станции" разлетелась за считанные часы! 11 июля мы открываем предзаказ на https://beru.ru/ с бесплатной доставкой по России. Все заказы приедут к покупателям в течение 90 дней", — говорится в сообщении.

В компании ранее говорили, что с учетом проходной способности магазина, планируется продать до конца дня около 1 тысячи устройств. При этом продавцы в магазине заверяли, что устройств на сегодня должно было хватить всем стоявшим в очереди.