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«Яндекс» распродал первую партию умных колонок
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«Яндекс» распродал первую партию умных колонок 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Яндекс" за несколько часов распродал первую партию "Яндекс. Станций", откроет предзаказ на следующую партию 11 июля, говорится в сообщении интернет-компании на ее странице в соцсети Facebook.
"Яндекс" во вторник с 10.00 мск начал продажи "Яндекс. Станций" на базе голосового помощника "Алиса" в своем фирменном магазине. Это первое устройство, разработанное в компании. Станция играет музыку, находит видео и показывает его на телевизоре. К голосовому помощнику можно обращаться с поручениями: например, попросить ее завести будильник или рассказать сказку на ночь. Станция оснащена матрицей из семи микрофонов, поэтому "Алиса" услышит пользователя даже с другого конца комнаты.
"Самая первая партия "Яндекс. Станции" разлетелась за считанные часы! 11 июля мы открываем предзаказ на https://beru.ru/ с бесплатной доставкой по России. Все заказы приедут к покупателям в течение 90 дней", — говорится в сообщении.
В компании ранее говорили, что с учетом проходной способности магазина, планируется продать до конца дня около 1 тысячи устройств. При этом продавцы в магазине заверяли, что устройств на сегодня должно было хватить всем стоявшим в очереди.
Очереди к магазину "Яндекса" на улице Тимура Фрунзе в Москве стали выстраиваться ранним утром, первые покупатели появились в 5:20 мск.
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