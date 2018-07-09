Российские и немецкие ученые проведут на Ямале экологическую полевую школу

"Ямал расширяет международные научные связи и привлекает молодых ученых в арктический регион: с 10 июля в Тазовском районе начнет работу международная летняя экологическая научно-образовательная школа. Цель проекта — создание уникальной научно-образовательной площадки для изучения арктического региона и освоение современных методов исследования в области геоботаники, экологии, биологии и почвоведения. В работе школы примут участие ученые ТюмГУ и Вестфальского университета, российские и немецкие студенты", — говорится в сообщении.

Проект инициирован в 2017 году Институтом ландшафтной экологии Университета города Мюнстера совместно с Международной комплексной научно-исследовательской лабораторией по изучению изменения климата, землепользования и биоразнообразия ТюмГУ.

"В ходе работы полевой школы студенты смогут набраться опыта полевых исследований и сформировать более глубокое представление об экологических процессах, протекающих в Арктике. Также в программе запланировано посещение Музея истории " Газпром добыча Уренгой " и Детской экологической станции", — уточнили в департаменте.

Ранее директор окружного департамента Алексей Титовский отметил, что в последнее время представители зарубежных научных сообществ заинтересованы в создании научно— образовательных площадок для изучения арктического региона и освоения современных методов исследований в полевых условиях. Так, в 2017 году при участии российских и немецких студентов на Ямале были обследованы участки тундры, которые в разные годы пострадали от пожаров. Кроме того, в 2019 году в регионе пройдет научно— исследовательская школа с участием студентов России Швейцарии . Основными направлениями работы станут строительство в условиях вечной мерзлоты, экология и история.

Ранее сообщалось, что в 2018 году на проведение научных исследований арктический регион направит 83 млн рублей, это на 13 млн больше, чем в 2017 году. В плане научных работ — экологический мониторинг, геокриологические исследования, изучение состояния окружающей среды, а также исследования в сфере деятельности коренных малочисленных народов Севера, древней и средневековой истории региона.