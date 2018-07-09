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Российские и немецкие ученые проведут на Ямале экологическую полевую школу
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Российские и немецкие ученые проведут на Ямале экологическую полевую школу 

ТАСС 17 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Вестфальского университета в Мюнстере (Германия) проведут в Ямало— Ненецком автономном округе (ЯНАО) научно-образовательную школу. Одним из направлением работ станет освоение новых методов исследования экологии арктического региона, сообщили в понедельник в окружном департаменте по науке и инновациям.
"Ямал расширяет международные научные связи и привлекает молодых ученых в арктический регион: с 10 июля в Тазовском районе начнет работу международная летняя экологическая научно-образовательная школа. Цель проекта — создание уникальной научно-образовательной площадки для изучения арктического региона и освоение современных методов исследования в области геоботаники, экологии, биологии и почвоведения. В работе школы примут участие ученые ТюмГУ и Вестфальского университета, российские и немецкие студенты", — говорится в сообщении.
Проект инициирован в 2017 году Институтом ландшафтной экологии Университета города Мюнстера совместно с Международной комплексной научно-исследовательской лабораторией по изучению изменения климата, землепользования и биоразнообразия ТюмГУ.
"В ходе работы полевой школы студенты смогут набраться опыта полевых исследований и сформировать более глубокое представление об экологических процессах, протекающих в Арктике. Также в программе запланировано посещение Музея истории "Газпром добыча Уренгой" и Детской экологической станции", — уточнили в департаменте.
Ранее директор окружного департамента Алексей Титовский отметил, что в последнее время представители зарубежных научных сообществ заинтересованы в создании научно— образовательных площадок для изучения арктического региона и освоения современных методов исследований в полевых условиях. Так, в 2017 году при участии российских и немецких студентов на Ямале были обследованы участки тундры, которые в разные годы пострадали от пожаров. Кроме того, в 2019 году в регионе пройдет научно— исследовательская школа с участием студентов России и Швейцарии. Основными направлениями работы станут строительство в условиях вечной мерзлоты, экология и история.
Ранее сообщалось, что в 2018 году на проведение научных исследований арктический регион направит 83 млн рублей, это на 13 млн больше, чем в 2017 году. В плане научных работ — экологический мониторинг, геокриологические исследования, изучение состояния окружающей среды, а также исследования в сфере деятельности коренных малочисленных народов Севера, древней и средневековой истории региона.
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