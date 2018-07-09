Ещё
Космонавты останутся без современных скафандров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Западные санкции лишат космонавтов современных скафандров 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Из-за санкционной политики Запада российские скафандры нового поколения «Орлан-МКС» могут остаться без автоматической системы спасения и встроенной в шлем системы передачи информации, сообщил ТАСС генеральный директор НПП «Звезда» Сергей Поздняков.
Он рассказал, что на предприятии используются импортные комплектующие. «Но неизвестно, будут ли они нам доступны в дальнейшем из-за санкционной политики Запада. В случае ограничений выполним работы в объеме минимального перечня, только с российскими комплектующими», — отметил Поздняков.
По его словам, в настоящее время «определен максимальный и минимальный перечни работ, которые при модернизации скафандра хотели бы выполнить». «По минимуму — планируем модернизировать рукава и, возможно, увеличить размеры входа в скафандр, чтобы для крупных космонавтов устранить неудобства при его использовании. Для упрощения работ по техобслуживанию скафандра изменить расположение агрегатов ранца», — пояснил Поздняков.
По максимуму, сверх перечисленных работ, планируется «встроить в скафандр автоматическую систему спасения и проекционную систему в шлем для передачи космонавту информации». «При этом надо иметь в виду, что не все можно сделать из отечественных материалов», — добавил Поздняков.
Гендиректор также рассказал, что НПП планирует провести работы по повышению ремонтопригодности российских скафандров, которые, в отличие от американских, обслуживаются на орбите и не возвращаются на землю. По его словам, скафандры НАСА возвращаются на землю грузовиками Dragon (корабли компании SpaceX единственные рассчитаны на возвращение грузов с МКС на землю).
«Наши грузовые корабли "Прогресс" сгорают в атмосфере, а возвращать скафандры на пилотируемых "Союзах" из-за ограничений по габаритам и массе груза не представляется возможным. Если появится многоразовый корабль, в том числе его грузовая версия, то можно будет и скафандры возвращать на полноценное техобслуживание, что рационально во всех отношениях», — отметил Поздняков.
В июне 2018 года в пояснительной записке к отчету за 2017 год крупнейшего российского производителя ракетных двигателей НПО «Энергомаш» заявлялось, что предприятия ракетно-космической отрасли России уже в 2020 году ощутят негативные последствия, вызванные отказом США от покупки ракетных двигателей РД-180 и РД-181.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анапа без моря, Макаревич о поражении сборной и другие события дня21
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги98
Над Крымом нависла угроза358
Россия готовится жить в долг207
Денежные переводы переходят на личность10
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение