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Китай вывел на орбиту пакистанские спутники
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Китай вывел на орбиту два пакистанских спутника 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Stringer
Китай при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" в понедельник успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-1" и пакистанский научно-экспериментальный спутник PAKTES-1A, которые будут использоваться Пакистаном, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).
Пуск ракеты-носителя состоялся в понедельник в 11.56 по местному времени (6.56 мск) с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби в провинции Ганьсу на северо-западе страны.
Пакистан намерен использовать спутники для исследования природных земельных ресурсов, изучения и предупреждения катаклизмов и природных катастроф, для содействия сельскому хозяйству и городскому строительству.
Пуск состоялся в рамках подписанного между двумя странами соглашения в апреле 2016 года, а также в рамках продвижения развития сотрудничества по инициативе "Один пояс, один путь".
Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это был уже 279-й пуск, а также первый космический пуск Китайской корпорации космической науки и техники во второй половине 2018 года.
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