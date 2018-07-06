Ещё
В Сибири создали 3D-очки для управления роботами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сибири создали 3D-очки для управления роботами 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Сибири разработали 3D-очки, которые позволят оператору «видеть» глазами роботов и управлять ими на расстоянии. С помощью устройства человек сможет ставить машине точные задачи и контролировать их исполнение.
В настоящее время над выпуском модели 3D-очков работают ученые новосибирского предприятия, входящего в холдинг «Швабе».
— Мы готовим целиком всю систему, которая позволяет распознавать цели, ориентироваться на местности и управлять роботом, рассказал РИА Новости первый заместитель гендиректора предприятия-разработчика данного проекта — холдинга «Швабе» Сергей Попов.
Еще одна перспективная разработка в сфере робототехники — оптические сканеры-лидары. С их помощью роботы смогут формировать изображение того или иного объекта и определять расстояние до него.
Российская Газета: последние новости
Ученые выяснили, что древние индейцы завезли собак из Сибири На Алтае построят станцию регистрации космических лучей Видео: Робота-таракана научили бегать по воде и нырять
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одно государство отменяет визовый режим для РФ16
Российские истребители подняли на перехват38
«Доярку из Хацапетовки» избили в Москве75
Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии83
Американца в Москве приговорили к 11 годам «строгача»48
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
02:48
Робота‐гепарда научили ходить на ощупь
Технологии Наука и техника
00:48
Турция защитит клиентов «Натали Турс»
Личный счет Компании
00:27
Уснувшего на скамейке Пенкина обокрали
Шоу-бизнес Криминал
03:10
Клиенты «Натали Турс»: «Нас игнорируют»
Личный счет Компании
00:22
Снайпер ВСУ похвастался выстрелом во время перемирия
В мире Украина
00:37
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей
Шоу-бизнес
02:31
Дайвер погиб при спасении детей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение