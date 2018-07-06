В Сибири создали 3D-очки для управления роботами

В Сибири разработали 3D-очки, которые позволят оператору «видеть» глазами роботов и управлять ими на расстоянии. С помощью устройства человек сможет ставить машине точные задачи и контролировать их исполнение.

В настоящее время над выпуском модели 3D-очков работают ученые новосибирского предприятия, входящего в холдинг «Швабе»

— Мы готовим целиком всю систему, которая позволяет распознавать цели, ориентироваться на местности и управлять роботом, рассказал РИА Новости первый заместитель гендиректора предприятия-разработчика данного проекта — холдинга «Швабе» Сергей Попов

Еще одна перспективная разработка в сфере робототехники — оптические сканеры-лидары. С их помощью роботы смогут формировать изображение того или иного объекта и определять расстояние до него.