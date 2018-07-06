Академик: Советская космическая станция на Землю не вернется

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского в эфире НСН заявил, что «Космос-482» уже давно не представляет интереса для отрасли.

Советская космическая станция в ближайшие 4-7 лет упадёт на Землю. Об этом рассказал астроном, историк космонавтики Павел Шубин. По его словам, речь идёт о проекте «Космос-482», который изначально был запущен как «Венера-9», но в двигателе разгонного блока произошёл сбой. В результате станция осталась на орбите с параметрами 220 километров на 9800 километров. Однако за прошедшие годы высшая точка орбиты снизилась до 2400 километров. Как подчеркнул Шубин, до поверхности Земли могут долететь около 500 килограммов металла, сообщают РИА Новости

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в эфире НСН, напротив, заявил, что станция не достигнет поверхности.

«Она сгорит в атмосфере, это не такой массивный космический аппарат. К тому же, такое длительное воздействие на неё со стороны космоса, конечно же, привело к тому, что там нет ничего жаропрочного. Это не единственная станция, которая «болтается» на орбите вокруг Земли, не единственный аппарат, который входит в атмосферу Земли и там сгорает. До Земли долетают отдельные фрагменты небольшие, причём очень редко. Поэтому придавать какое-либо значение вот этой станции я бы не стал», — подчеркнул академик.

Академик: Падение китайской космической станции на Дагестан не станет катастрофой По словам Александра Железнякова, советская станция уже давно превратилась в космический мусор.

«Она не представляет никакого интереса для современной космонавтики. Эта станция была запущена много лет назад. У неё была конкретная задача полёта к Венере, но она не была выполнена. Станция превратилась в обыкновенный космический мусор. Никаких интересных технологий там нет», — подытожил в эфире НСН Железняков.