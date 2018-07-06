Россия создаст к концу 2025 года новый спутник наблюдения за Землей за 9,3 млрд руб.

МОСКВА , 6 июля. / ТАСС /. Российское НПО машиностроения (Реутов, Московская область ) до конца 2025 года создаст новый спутник дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА— М» на базе существующего аппарата «Кондор-ФКА», следует из информации на сайте госзакупок.

Согласно информации с сайта, предметом контракта является доработка космического комплекса радиолокационного оперативного всепогодного круглосуточного наблюдения Земли с созданием космического аппарата «Кондор-ФКА-М» с радиолокатором S-диапазона и доработка космической системы на его основе (ОКР «Кондор-ФКА»-М). НПО машиностроения было единственным участником конкурса, объявленного Роскосмосом . Стоимость контракта составляет 9,3 миллиарда рублей, срок его выполнения — до 25 ноября 2025 года.

Предполагается, что аппарат «Кондор-ФКА-М» будет запущен с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» и разгонного блока «Фрегат».

Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, контракт между Роскосмосом и предприятием еще не заключен, это может произойти в ближайшее время.

В конкурсной документации к проекту уточняется, что источником его финансирования является федеральный бюджет. В 2018 году на этот проект будет направлено 479,95 млн рублей, в 2019 году — 222 млн рублей, в 2020 году — 185,5 млн рублей, в 2021 году — 1,24 млрд рублей, в 2022 году — 2,22 млрд рублей, в 2023 году — 2,13 млрд рублей, в 2024 году — 1,585 млрд рублей, в 2025 году — 1,25 млрд рублей.

Ранее начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем Роскосмоса Валерий Заичко сообщал, что Роскосмос планирует в 2019, 2020 и 2025 годах запустить три малых радиолокационных космических аппарата «Кондор-ФКА». Спутники планируется запустить с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат». «Кондор-ФКА» относится к серии малых спутников дистанционного зондирования Земли «Кондор». Аппараты разработаны ВПК «НПО машиностроения» , в частности для Минобороны РФ . Первый спутник серии «Кондор» был запущен 27 июня 2013 года.

Проект «Кондор-ФКА-М»

Целью выполнения ОКР «Кондор-ФКА-М» является доработка космического комплекса радиолокационного оперативного всепогодного круглосуточного наблюдения Земли с созданием космического аппарата «Кондор-ФКА-М» и доработка космической системы на его основе. Предполагается, что в перспективе группировка будет состоять из двух аппаратов «Кондор-ФКА-М», следует из информации на сайте госзакупок.

"Основное назначение дорабатываемой космической системы: получение радиолокационной информации в целях решения задач социально-экономического развития Российской Федерации , обеспечение круглосуточного всепогодного зондирования континентальных районов Земли и акватории Мирового океана", — отмечается в конкурсной документации.

Будущая космическая система будет решать, в частности, следующие задачи: мониторинг мероприятий по ликвидации последствий наводнений, лесных пожаров, снежных лавин, других чрезвычайных ситуаций природного характера; прогнозирование урожая, мониторинг состояния, диагноз и прогноз ледовой обстановки на трассах Северного морского пути, в Северном ледовитом океане и на морских акваториях, прилегающих к Российской Федерации, и другие.