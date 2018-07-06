В Барнауле заговорили о космическом излучении

В пятницу 6 июня в Алтайском государственном университете собрались учёные из почти 25 стран мира, чтобы обсудить проблемы исследования космических лучей. Больше 250 астрофизиков пять дней будут делиться друг с другом научным опытом, рассказывать о программах исследования космоса, реализуемых в их странах, презентовать приборы, которые для этого используются. Помимо Барнаула научные заседания, дискуссии и презентации 26-го расширенного Европейского симпозиума по космическим лучам пройдут и в Белокурихе

Основная цель симпозиумов, проходящих раз в два года — распространение среди физиков информации о состоянии исследований космических лучей, последних результатах, новых идеях, предстоящих экспериментах. Прошлый Европейский симпозиум проводился в Турине в Италии , а в этом году он был приурочен к проведению в России 35-ой конференции по космическим лучам. Алтайский край как площадка для крупного международного форума астрофизиков был выбран и потому, что в сибирском регионе реализуется много интересных проектов, связанных с изучением Вселенной. И потому, что в крае существуют уникальные возможности наблюдения за космосом.

Основные заявленные темы научного форума на алтайской земле: физика космического луча, астрономия гамма-излучений, астрономия нейтрино, гелиосферная физика, теория и модели физики астрочастиц, физика темной материи. Часть тем обсуждается в ходе докладов участников форума, часть выставляется на обозрение в качестве презентаций. Так, доктор физико-математических наук Николай Свиржевский вместе со своими коллегами по Физическому институту имени П. Н. Лебедева Российской академии наук , представил доклад о минимальной величине гелиосферного магнитного поля установленной Долгопрудненской научной станцией в Подмосковье

Бельгии, Японии, Польши, Швейцарии, Норвегии, А немецкие учёные из Технологического института Карлсруэ рассказали о масштабном эксперименте по изучению первичного состава космических лучей, который идет с 1996 года. Одним из результатов исследований стала фиксация большего числа тяжёлых частиц, попадающих на Землю из космоса, чем это предоставлялось ранее. Свои доклады приготовили и учёные Италии, Франции США и других стран.

Изучение космических излучений, темной материи — относительно молодое направление астрономии, но одно из самых перспективных для человечества. По сути, весь понятный и изученный человеком мир основывается на законах, действительных только для малой части Вселенной. Большая часть космоса — это тёмная энергия и тёмная материя, свойств которой сегодня человечество не знает. Астрофизики, изучающие космические лучи, пытаются подобрать ключики, которые откроют людям знания о Вселенной, и, возможно, перевернут представления человечества о космосе.