Российские ученые придумали способ передачи энергии Солнца на Землю 

Российские ученые разрабатывают орбитальный лазер с зеркалом-ретранслятором, способный передавать энергию солнца в те части Земли, где невозможно или крайне затруднительно построить электростанции, рассказал первый заместитель гендиректора компании, ведущей этот проект, холдинга «Швабе» Сергей Попов.
«Мы предлагаем разместить на орбите спутник с системой, включающей кислородно-йодный лазер с прямой солнечной накачкой. Ее предлагается оснастить адаптивным зеркалом диаметром практически 300 метров для фокусировки излучения Солнца. В результате в устройстве формируется мощный лазерный луч диаметром порядка четырёх метров, который впоследствии можно передать на Землю и преобразовать в энергию», — цитирует РИА «Новости» Попова.
По его словам, «Швабе» уже создана лабораторная установка, которая позволяет позволяющая направить солнечный луч на лазерный генератор, получившийся лазерный луч передает энергию на приемник и преобразует в прямую электрическую энергию. «Таким образом, в перспективе такая технология позволит обеспечить экологически чистой возобновляемой энергией труднодоступные участки, например, Арктику, где сложно строить атомные электростанции», — пояснил он. В то же время Попов отметил, что специалисты холдинга изучают возможные риски для окружающей среды от применения этой технологии. «Также очень интересный проект у нас есть с МЧС… Нами была предложена лазерная установка для судна на воздушной подушке: в местах напряженности лазер сможет надрезать лед как стеклорез… Соглашение о сотрудничестве с министерством уже подписано, сейчас прорабатывается вопрос финансирования», — сказал Попов. Он подчеркнул, что раскалывание льда лазером безопасней для экологии, чем «традиционное» применение взрывчатки, при котором гибнет много рыбы. Напомним, ранее в пятницу первый заместитель гендиректора холдинга «Швабе» Сергей Попов сообщил, что перспективный российский танк «Армата» в 2018 году оснастят новейшей оптико-электронную системой, позволяющей экипажу обнаруживать, идентифицировать и сопровождать цели.